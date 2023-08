F1 | Vettel non valuta al momento un ritorno nel motorsport

Sebastian Vettel non ha intenzione di tornare, almeno nell’immediato, nel mondo del motorsport e in particolar modo non considera un approdo in Formula E. Il tedesco, che al termine della scorsa stagione ha deciso di appendere il casco al chiodo ma che non ha perso chiaramente l’amore per l’universo a quattro ruote come dimostra la partecipazione al Festival di Goodwood nel mese di luglio, ha escluso categoricamente la possibilità di impegnarsi alla guida di una vettura da competizione.

Recentemente proprio il ceo dell’ABT, Thomas Biermaier , aveva accennato ad una possibilità che poteva ricondurre al profilo di Vettel come sostituto di Robin Frijns. Lo stesso Biermaier, ai microfoni del canale tedesco RAN, aveva dichiarato: “Forse quel sedile sarà occupato da uno svizzero, in quella zona ci sono piloti che sono impegnati nell’ambiente e che lavorano a stretto contatto con la sostenibilità”.

“Non sono in trattative per correre in Formula E con ABT Cupra o con qualsiasi altra squadra – ha dichiarato Vettel, citato da Motorsport – Mi sono state messe parole in bocca e vorrei chiarire che al momento non sto considerando un ritorno nel motorsport”.