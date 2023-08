F1 | Sainz: arrivare in Ferrari è costato tanti sacrifici

Il 2021 ha rappresentato un passo importante nella carriera di Carlos Sainz, ovvero l’approdo nella scuderia più vincente e iconica nella storia della Formula 1: la Ferrari. Alla terza stagione tra le fila della squadra del Cavallino, lo spagnolo ha avuto la possibilità di sperimentare e capire il reale significato di guidare ed essere pilota della Rossa. Sainz, che a Maranello ha preso il posto di Sebastian Vettel facendo coppia con Charles Leclerc, è totalmente immerso nella realtà italiana con annessi oneri e onori.

“Sono molto orgoglioso, molto orgoglioso – ha dichiarato Sainz, intervistato da Formula1.com durante un evento organizzato dallo sponsor Estrella Galicia – Soprattutto arrivare a una squadra come la Ferrari, indossando il rosso ogni fine settimana. Non lo do per scontato, perché so quanto sia dura e quanto abbia significato. Quanto mi è costato arrivare qui, quanti sacrifici ho dovuto fare e quando ho dovuto impegnarmi per questo. Ma ora sto anche cercando di godermela il più possibile, cercando di vivere il mio sogno e allo stesso tempo rimanere concentrato e continuare a migliorare”.

Sainz poi, continuando a parlare della sua esperienza in Ferrari, ha aggiunto: “È un posto fantastico dove stare. Ogni circuito in cui vai hai tifosi, viene supportato più di qualsiasi altro pilota. Ogni gara sembra quasi una gara di casa per la quantità di supporto che ricevi da tutti i fan della Ferrari in tutto il mondo. È vero che è una squadra molto esigente dal punto di vista mentale perché c’è più pressione. Abbiamo molti sponsor e molti eventi a cui partecipare. Devi essere all’apice della tua carriera, credo, per essere pienamente impegnato come pilota Ferrari. Penso di essere in quella fase, sono ancora molto giovane ma allo stesso tempo esperto, e lo sto massimizzando il più possibile”.