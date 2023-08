F1 | Vasseur: Verstappen non sta danneggiando la Formula 1

Il 2023 si è aperto e si concluderà, e non ci sono dubbi a riguardo, con il dominio della Red Bull e di Max Verstappen. La scuderia di Milton Keynes e l’olandese, eccezion fatta per alcune parentesi legate alle vittorie di Sergio Perez, hanno monopolizzato la scena della Formula 1 in questi mesi. Una supremazia netta, impossibile da contrastare, che ha portato i principali competitor del team anglo-austriaco a doversi accontentare della lotta per il secondo posto nel Mondiale costruttori.

Tra queste squadre rientra anche la Ferrari di Frederic Vasseur. Il team principal del Cavallino ha sottolineato come non faccia male alla categoria avere un pilota dominante, ma quanto emerso in pista deve spingere e stimolare la Rossa a migliorare le proprie prestazioni.

“Se fa male alla Formula 1 avere un pilota dominante? Non sono d’accordo – ha detto Vasseur, intervistato da Autosprint – Penso che gli altri debbano collettivamente fare un lavoro migliore. Verstappen non sta danneggiando nulla, sta solo facendo un lavoro fantastico, migliore degli altri, con il suo team. Noi dobbiamo solo essere spronati a fare un lavoro migliore. Non possiamo lamentarci del predominio dell’olandese”.