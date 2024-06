F1 | Verstappen vince di forza in Spagna: l’ultimo giro a Barcellona [VIDEO]

F1 GP Spagna – Vi riportiamo l’ultimo giro di Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una gara ben gestita, soprattutto sul fronte strategico, l’olandese è riuscito a garantirsi il settimo trionfo di questa annata, confermando uno stato di forza impressionante con la propria Red Bull. Nonostante la competitività del binomio Lando Norris-McLaren, qui apparso per larghi tratti della corsa addirittura più rapido rispetto al team Campione del Mondo, l’olandese è riuscito a massimizzare il potenziale della RB20, mettendo in cascina punti importanti per la rincorsa al campionato.

Seconda posizione per Norris, seguito da Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Settimo Oscar Piastri, mentre Sergio Perez, Pierre Gasly ed Esteban Ocon hanno occupato le ultime posizioni all’interno della top dieci. Appuntamento tra sette giorni al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria.