F1 | McLaren, la delusione di Norris: “Ho perso la gara in partenza”

Lando Norris è passato dall’euforia per la grande pole position ottenuta ieri, alla delusione per la mancata vittoria nel Gran Premio di Spagna. L’inglese non è riuscito a mantenere per sé lo sconforto per un successo che era assolutamente alla portata della McLaren che sul tracciato di Barcellona si è rivelata la vettura più veloce del lotto. Ma questo non è bastato, con il trionfo andato ancora una volta alla Red Bull di Max Verstappen con l’olandese che – al contrario dell’alfiere della squadra di Woking – ha sfruttato nel migliore dei modi le primissime fasi di gara per poi controllare la prima posizione fino alla bandiera a scacchi.

“Era una gara che dovevo vincere – ha riferito in tutta onestà Norris al termine del GP – Semplicemente sono partito male, la macchina oggi era incredibile e credo che fossimo i più veloci. Però ho perso la gara in partenza. Sono deluso, ma ci sono tanti lati positivi ma poi c’è quello negativo che rovina tutto. Credo sia una lezione da cui imparare, al di là di questo un bel bottino di punti e ringrazio il team perché la vettura era veramente fantastica”.

Norris poi, discutendo sulla partenza, ha detto: “Non so bene cosa abbia sbagliato in particolare, oppure semplicemente sono stato un pochino lento. Mi sono ritrovato Max da un lato e George all’esterno che mi ha colto di sorpresa. Complimenti a Max e alla Red Bull per un nuovo risultato centrato per loro, però è un peccato che qui abbiamo perso la gara: perciò è un po’ frustrante ma la prossima volta ci riproveremo”.

Sul prossimo appuntamento in programma tra una settimana al Red Bull Ring: “L’Austria è sempre stata una tra le mie piste preferite a livello di prestazioni, sono entusiasta. Siamo in un ottimo momento, deve cercare di alzare ulteriormente il livello e questo ci consentirà di stare davanti a tutti”.