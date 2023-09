F1 | Verstappen vince a Suzuka: il team radio dopo la bandiera a scacchi [VIDEO]

Formula 1 GP Giappone Verstappen – Vi riportiamo il team radio di Max Verstappen al termine dell’ultimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo una gara letteralmente dominata, l’olandese è riuscito a conquistare l’ennesimo successo di questa stagione, lasciandosi alle spalle le McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, apparsi veloci e competitivi in tutto l’arco del fine settimana a Suzuka.

Un primato di spessore che il Campione del Mondo in carica ha voluto condividere con tutta la squadra che lavora non solo in pista, ma anche nella factory di Milton Keynes. Quarta piazza per Charles Leclerc, seguito a ruota da Lewis Hamilton, Carlos Sainz, George Russell e Fernando Alonso. Chiudono la graduatoria della top dieci Esteban Ocon e Pierre Gasly.

Appuntamento tra due settimane a Losail per il Gran Premio del Qatar, 18° prova di un mondiale ormai nelle mani dell’olandese della Red Bull.