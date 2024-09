F1 | Verstappen, una clausola potrebbe liberarlo dalla Red Bull nel 2025: il punto [VIDEO]

F1 Red Bull Verstappen – Presente alla puntata di Race Anatomy, andata in onda domenica sera dopo l’ultimo Gran Premio dell’Azerbaijan, 17ª prova del mondiale 2024 di Formula 1, Mario Miyakawa ha analizzato la crisi che la Red Bull sta attraversando nell’ultimo periodo. Miyakawa ha inoltre rivelato l’esistenza di una clausola che potrebbe liberare Max Verstappen al termine del prossimo campionato.

Secondo quanto riportato da Roger Benoit del Blick, l’olandese sarebbe vincolato alla Red Bull da un contratto fino alla fine del 2028. Tuttavia, l’accordo conterrebbe una clausola, legata alle prestazioni dell’auto, che permetterebbe a Verstappen di liberarsi anticipatamente, aprendo la strada a una nuova destinazione per il 2026. Questa clausola sarebbe legata alla posizione in campionato dopo le prime gare del 2025: se Verstappen non dovesse trovarsi in una posizione di vertice dopo le prime tre o cinque gare della stagione, sarebbe libero di valutare altre opzioni per il proprio futuro.

Con Mercedes e Aston Martin, quest’ultima con la presenza di Adrian Newey, pronte ad accoglierlo, la sfida per Christian Horner ed Helmut Marko di trattenere il tre volte campione del mondo potrebbe diventare davvero ardua. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, questa situazione potrebbe introdurre un’importante incognita nel paddock, alimentando l’incertezza e le sorprese in vista della stagione 2026.