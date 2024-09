F1 | Newey: “Fino a qualche anno fa credevo di chiudere la carriera in Red Bull”

È passata esattamente una settimana da quello che può essere definito un autentico colpo di mercato: il passaggio di Adrian Newey in Aston Martin. E dunque dopo un lungo chiacchiericcio legato al suo futuro, che ha coinvolto numeroso squadre presenti in griglia, l’oramai ex progettista della Red Bull ha deciso di rimanere Oltremanica sposando l’importante progetto tecnico di Lawrence Stroll.

Una situazione che vede Newey come ciliegina sulla torta di una rifondazione tecnica che ha portato nel team inglese tanti nuovi ingegneri, ponendo inevitabilmente la squadra di Silverstone come una delle serie candidate alla vittoria a partire dal 2026, anno in cui entreranno in vigore le modifiche regolamentari sulle power unit.

Discutendo della scelta effettuata, il Genio in tutta onestà ha ammesso come fino a qualche tempo fa non si vedeva lontano dalla Red Bull ma che al tempo stesso ha deciso di separarsi dalla scuderia di Milton Keynes per ritrovare quella passione e attaccamento alla classe regina dell’automobilismo che stava in lui pian piano scomparendo.

“Ci sono state molteplici ragioni che mi hanno fatto prendere la decisione di chiudere con la Red Bull”, ha dichiarato Newey in una recente intervista ad Autocar.

Il progettista inglese, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Se me l’aveste chiesto qualche anno fa avrei risposto: ‘No, sarò alla Red Bull per il resto della mia carriera’. Ma per vari motivi ho iniziato a sentire che stavo perdendo un po’ il fascino per quanto riguarda la Formula 1”.

Da parte di Newey non è mancato un pensiero per Lawrence Stroll: “Per molti versi mi ricorda Dietrich Mateschitz, il nostro defunto proprietario della Red Bull, nel suo impegno per il successo della squadra. Lawrence è così entusiasta di tutto e cerca di farlo funzionare, e sono entusiasta di lavorare con lui”.