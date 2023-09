Formula 1 | Alonso, buone sensazioni dopo le prime libere in Giappone

Formula 1 GP Giappone Aston Martin – Buone sensazioni per Fernando Alonso al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Lo spagnolo dell’Aston Martin, dopo la debacle di Singapore, è riuscito a creare un buon feeling con la AMR23 sul tracciato di Suzuka, ottenendo dati e riscontri interessanti per il proseguo del fine settimana. Un approccio positivo che gli ha permesso di chiudere le prime ore di lavoro con il sesto tempo.

“Abbiamo appena concluso le prime libere del week-end e quindi non abbiamo ancora idea di tutti i dati che abbiamo raccolto sull’effettivo potenziale del pacchetto qui a Suzuka”, ha affermato l’iberico dell’Aston Martin. “Studieremo per bene stasera con l’obiettivo di poter essere competitivi in qualifica e in gara. Le sensazioni in generale sono buone ed è sempre bello correre in Giappone. Suzuka regala sempre delle belle emozioni, anche perchè queste nuove Formula 1 sono studiate ad-hoc per questo tipo di circuiti. E’ stato super guidare oggi e speriamo di andare veloci nel proseguo del fine settimana. Q3 domani? Vediamo, siamo sempre riusciti a centrare questo obiettivo nel corso della stagione e la volontà è quella di confermarsi anche qui. Sarà una battaglia dato che siamo tutti vicini, ma lavoriamo per questo.