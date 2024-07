F1 | Verstappen promuove l’incertezza vigente nell’attuale Formula 1

Il 2024, vedendo l’evoluzione mostrata in questa prima metà di stagione, ha regalato emozioni e colpi di scena completamente differenti in pista rispetto al 2023 che invece aveva visto Red Bull assoluta protagonista. Nelle 12 gare finora disputate la scuderia di Milton Keynes è salita in sette occasioni sul gradino più alto del podio, tutte con Max Verstappen, mentre le restanti cinque hanno visto protagoniste McLaren, Ferrari e Mercedes che si sono alternate nel ruolo di anti Red Bull.

E così, con un campionato reso vivo in questi ultimi mesi dalla lotta tra vari team, Max Verstappen ha sottolineato come sia importante per la Formula 1 avere battaglie continuative in pista che permettano così alla categoria di ritrovare quell’appeal che aveva perduto nel recente passato.

“Abbiamo avuto degli anni grandiosi – ha dichiarato Verstappen, citato da Formula1.com, durante il Goodwood Festival of Speed ​​disputato nell’ultimo weekend – Ovviamente quest’anno è iniziato in modo molto competitivo, e ora tutti stanno recuperando. Ogni gara rappresenta una vera e propria battaglia, è bellissimo”.

L’olandese proseguendo con il proprio intervento ha detto: “Penso che questa situazione continuerà anche per il resto della stagione, non si sa davvero cosa accadrà ed è fantastico per lo sport. Fantastico avere così tanti piloti importanti in F1 che rendono difficile la vittoria agli altro. Penso che tutti lo stessero aspettando e questo è sicuramente ciò che vogliono i fan della F1. Avere questo è grandioso anche con tanti team diversi. Sarà una meravigliosa prosecuzione d’anno”.