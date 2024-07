F1 | Bearman: “Hamilton porterà molta esperienza in Ferrari”

Oliver Bearman nn ha dubbi. Per il talentino inglese, che dal prossimo anno sarà pilota titolare della Haas dopo aver debuttato quest’anno in gara sostituendo in rosso Carlos Sainz nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, il connazionale nonché sette volte campione del mondo Lewis Hamilton rappresenterà un’occasione di crescita per la Ferrari sotto vari punti di vista.

Hamilton, che nell’ultimo appuntamento iridato disputato a Silverstone ha conquistato la vittoria che mancava in bacheca da quasi tre anni, si è legato alla squadra del Cavallino con un contratto pluriennale e si trasferirà alla corte di Maranello dal 2025 dove disputerà l’ultima grande sfida della sua incredibile carriera al fianco di Charles Leclerc.

“Penso che porterà molta esperienza alla squadra – ha dichiarato Bearman ai microfoni di Sky Sports UK – Ha vinto sette campionati, è qualcosa che non molti possono dire di aver ottenuto. Porterà una buona mentalità alla squadra, una mentalità vincente, ma ovviamente il suo talento è innegabile. È uno dei migliori ad esserci mai riuscito”.

Bearman ha poi aggiunto: “È fantastico che in qualche modo lui possa condividere un po’ la sua esperienza con me. Spero di imparare molto da lui e spero che lo stesso possa fare la Ferrari, perché penso che sarà una risorsa preziosa per la squadra”.