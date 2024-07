F1 | Red Bull, Marko traccia gli obiettivi per la seconda metà di stagione

La riconferma del titolo di campione del mondo costruttori da parte della Red Bull dipende anche dalle prestazioni di Sergio Perez. In una stagione dove la RB20, non sta dominando la scena come la precedente vettura, diviene fondamentale l’apporto del messicano accanto ai punti certi che continua a segnare il solito Max Verstappen.

E difatti, tracciando gli obiettivi di questa stagione, Helmut Marko ha ammesso come sia importante una regolarità prestazionale da parte di Checo per difendere e riconquistare la corona marche. Proprio Perez è stato protagonista di gare incolore subito dopo l’annuncio del rinnovo contrattuale con la squadra di Milton Keynes.

“Stiamo vivendo alti e bassi, dove alle volte siamo dietro – ha dichiarato Marko al quotidiano Osterreich – Il nostro obiettivo è vincere il campionato del mondo e assicurarci che Perez torni in forma”.

Da parte dell’austriaco non è mancato un pensiero alla Mercedes che ha conquistato la vittoria negli ultimi due appuntamenti, disputati a Spielberg (tracciato di proprietà proprio della Red Bull) e Silverstone dove Lewis Hamilton ha interrotto il digiuno di successi che durava da quasi tre anni: “La Mercedes ha fatto un passo avanti. Ma questo non significa che abbia la macchina più veloce. Silverstone con le sue temperature fresche è stata positiva per la Mercedes. Di solito hanno difficoltà con il caldo”.