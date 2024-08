F1 | Verstappen: “Non posso dire che vincerò in Olanda, Norris e gli altri sono molto vicini”

Quella di domenica sarà la gara numero 200 per Max Verstappen in Formula 1. Il tre volte campione del mondo ha esordito nel 2015, e nove anni e 199 Gran Premi dopo, l’olandese crede che più della metà della sua carriera sia andata. Con un contratto in scadenza nel 2028 con la Red Bull, l’attuale leader del campionato ha sempre detto di volersi ritirare relativamente presto, senza prendere gli esempi di Schumacher, Hamilton e Alonso per longevità. A Zandvoort la RB20 è chiamata a un riscatto dopo alcune prestazioni sottotono, e per la prima volta davvero da quando questo tracciato è tornato in calendario nel 2021, Verstappen non ha alcuna certezza in merito a una possibile vittoria, sempre ottenuta nelle scorse tre stagioni sul tracciato di casa.

“Le vacanze secondo me sono state troppo brevi – ha detto Max. Mi rende felice correre in casa, guardo alla gara con ottimismo. Potrebbe piovere e va bene così. Questo per me è il Gran Premio numero 200, non penso di farne altrettanti, quindi credo proprio che metà della mia carriera sia andata via. Siamo in un momento nel quale i team in lotta sono tanti, quindi non posso dire che vincerò, ma voglio un weekend pulito. Durante la sosta abbiamo analizzato tante cose, vedremo come andrà”.

“Non sto pensando al rinnovo di contratto, perché il 2028 è molto lontano. Voglio prima vedere come vanno le cose e come sarà il nuovo regolamento, quindi c’è ancora tempo prima di prendere una decisione. Se non dovessi vincere qui volterò pagina e andrò avanti: lo scorso anno le cose erano diverse, ma stiamo cercando di migliorare e di trovare un bilanciamento migliore a cominciare da questa gara. Norris è molto vicino, ma così come tante altre vetture, quindi è difficile dire chi sarà il rivale principale”.