Formula 1 | Kimi Antonelli in pista a Monza con la Mercedes di Hamilton

Ulteriore step verso il debutto vero e proprio per Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota della Mercedes guiderà la W15 di Lewis Hamilton nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, che nel prossimo weekend sarà ospitato ovviamente dallo storico tracciato di Monza, il quale si presenta con un look nuovo di zecca in vista di un rinnovo con la Formula 1. Il bolognese compirà 18 anni questa domenica, mentre a Zandvoort si correrà il Gran Premio d’Olanda, e sarà quindi possibile correre insieme ai colleghi più esperti in una sessione ufficiale nel corso di un fine settimana di gara. Ormai non sembrano esserci più dubbi: a meno di clamorosi colpi di scena, Antonelli prenderà il posto di Hamilton come pilota titolare della Mercedes nel 2025, affiancando George Russell.



