Formula 1 | Marko conferma Lawson in griglia nel 2025

Formula 1 Marko Lawson – “Lawson nel 2025 sarà su una delle nostre quattro macchine.” Con queste poche parole, dirette e concise, Helmut Marko ha confermato la presenza in griglia di Liam Lawson a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

Dopo le tante voci circolate nelle ultime settimane, molte delle quali riguardanti un possibile interessamento di Audi e Sauber, l’austriaco della Red Bull ha “blindato” il talento neozelandese tra le fila del team Campione del Mondo, confermandolo di fatto in griglia con una delle due squadre di proprietà del marchio austriaco.

Una scelta condivisa con Christian Horner che mira a garantire i giusti ricambi alle attuali line-up composte da Max Verstappen, Sergio Perez, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Resta da capire con quale squadra Lawson farà il proprio debutto in Formula 1: la logica fa pensare a un approdo in Red Bull, anche in virtù di quanto avvenuto in passato (Tsunoda possiede già un contratto, mentre a farne le spese sarebbe quasi certamente Ricciardo), ma non va esclusa la carta AlphaTauri, soprattutto se Horner deciderà di scommettere sul comparto giovani, che può vantare anche Isack Hadjar e Arvid Lindblad. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.