F1 | Verstappen non sorpreso dalla carriera di Leclerc

Uno ha già realizzato ottenuto l’obiettivo a cui ambisce ogni pilota, ma preferisce non sentirsi appagato andando sempre a caccia di nuove sfide e di vittorie, l’altro invece non è ancora riuscito a trasformare quel sogno in realtà. Stiamo parlando di Max Verstappen e Charles Leclerc che hanno vissuto carriera che si sono intersecate spesso, anche se l’olandese è approdato in Formula 1 qualche anno prima del monegasco con quest’ultimo che prima del definitivo salto di qualità del Circus ha militato (vincendo) nelle varie categorie propedeutiche.

Discutendo dell’alfiere della Ferrari, l’unico che è riuscito a metterlo in difficoltà nell’ultimo biennio dove è stato introdotto il nuovo regolamento ad effetto suolo, Verstappen ha ammesso come non avesse dubbi che si sarebbero incontrati in Formula 1 dopo i duelli nelle categoria minori.

“Ho sempre pensato che, se fossi riuscito ad arrivare in F1, anche Charles ce l’avrebbe fatta – ha dichiarato Verstappen, citato da Formula1.com – Penso che quando ero giovane si vedessero i piloti davvero forti, quello che c’erano allora sono adesso anche in F1. Non è mai stata una sorpresa per me che Charles sia seduto qui e, ovviamente, dopo ci vuole un po’ di fortuna per essere nella squadra giusta qua e là per arrivare in prima fila”.

L’olandese, continuando a discutere, ha aggiunto: “Ma allo stesso tempo, ovviamente quando sei giovane e sei nei kart, la F1 sembra così lontana che non era scontato arrivarci. Penso che sapessimo di essere molto veloci perché eravamo già competitivi nel kart e ogni volta che abbiamo cambiato categoria, siamo stati sempre competitivi ma era ancora lontana la F1 dal pensarla”.

Il campione del mondo in carica completando il proprio pensiero ha detto: “Ma è sorprendente. Ho dei ricordi davvero, davvero belli. Altri ricordi meno belli ma diventati belli con il tempo! Invecchi e ripensi a momenti che forse non ti sono piaciuti in quel momento e che sono molto divertenti. Sono stati bei tempi”.