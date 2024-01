La Formula E chiama Sergio Perez

La Formula E strizza l’occhio a Sergio Perez. La categoria elettrica, al via in questo weekend con l’appuntamento all’Hermanos Rodriguez di Città del Messico che segna la decima stagione, vorrebbe garantirsi le qualità tecniche dell’alfiere della Red Bull. Su Checo ne ha discusso lo spagnolo Alberto Longo, co-fondatore del campionato elettrico, che ha ammesso di essere in contatto diretto con l’ex pilota della Racing Point.

“Parlo costantemente con Checo e spero che faccia il salto verso la vera competizione – ha dichiarato Longo, intervistato da AS – La Formula E è casa sua, le porte saranno aperte e lui è il benvenuto”.

Il 2023 non è stato un anno semplice per Perez che ha dovuto fare i conti con varie difficoltà, non riuscendo a reggere il confronto sulla distanza con il compagno di squadra Max Verstappen. Una situazione che ha portato il messicano a dover ricorrere anche ad un mental coach, ma nonostante le problematiche riscontrate è riuscito a conservare il secondo posto nel Mondiale piloti.