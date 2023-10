F1 | Verstappen mai domo: conquista il successo nella Sprint Race di Austin

Max Verstappen continua a non essere appagato quel titolo conquistato due settimane fa a Losail. L’olandese è stato protagonista di una Sprint Race letteralmente dominata sulla pista di Austin, dove ha fatto letteralmente il vuoto. Il tre volte campione del mondo ha messo le cose in chiaro fin dal via, con uno spunto molto aggressivo che lo ha portato a difendersi dalla Ferrari di Charles Leclerc.

Superato lo scoglio della prima curva, e nei giri successivi allo start in cui aveva la Mercedes di Lewis Hamilton distante poco meno di un secondo dalla sua RB19 numero 1, Verstappen ha impostato il proprio ritmo risultando imprendibile per la concorrenza.

“La manovra con Charles è stata un po’ al limite, ma c’era tanto spazio a curva 1 che ci ha aiutato – ha detto Verstappen al termine della Sprint Race – Dopodiché abbiamo potuto fare la nostra gara, controllando il passo e alla fine mi sono divertito di più potendo spingere. Per qualche giro Hamilton è rimasto a nove decimi, per cui dovevo controllare le zone in frenata, con il DRS che qui è molto potente. Una volta uscito dalla zona DRS abbiamo impostato il nostro ritmo e il passo della monoposto era molto buono quest’oggi”.

Verstappen, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Domani sarà molto necessario questo passo, anche se partendo dal sesto posto sarà parecchio diverso rispetto ad oggi. Ma renderà la gara più interessante e speriamo di poterci divertire con qualche sorpasso in pista. Ovviamente vogliamo vincere”.