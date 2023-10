F1 | GP Stati Uniti, Verstappen conferma il pronostico e vince la Sprint al COTA

F1 risultati Sprint GP Stati Uniti – Max Verstappen rispetta il pronostico e si aggiudica la Sprint del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Partito dalla pole position, l’olandese ha gestito al meglio i 18 giri della mini-gara di quest’oggi, ottenendo un altro successo in una stagione fin qui perfetta e costellata di successi.

Max, autore di una grande seconda parte di Sprint, si è lasciato alle spalle la Mercedes di Lewis Hamilton – bravo a reggere il ritmo nella prima metà della mini-gara odierna – e Charles Leclerc, incalzato sul finale da Lando Norris. Una sfida interessante che quasi certamente si riproporrà anche domani, visto che il monegasco e il portacolori della McLaren condivideranno la prima fila con il ferrarista davanti al talento britannico.

Verstappen, invece, scatterà dalla sesta piazza. Quinta piazza per Sergio Perez, mai realmente in lotta per le posizioni di vertice della classifica, seguito da Carlos Sainz – unico pilota a partire con la soft – Pierre Gasly e George Russell, giunto sul traguardo davanti al francese, ma arretrato al termine della corsa per una penalità di cinque secondi (sorpasso irregolare su Oscar Piastri nelle prime tornate della corsa).

Sabato da dimenticare invece per Piastri e le Aston Martin: il primo ha concluso al 10° posto, al termine di una corsa dove ha faticato tremendamente con il passo, mentre Fernando Alonso non è riuscito a fare meglio della 13° posizione. Ritirato Lance Stroll sul finale per un problema ai freni. Appuntamento a domani sera, in diretta dalle 20.00, per lo start vero e proprio di questo Gran Premio degli Stati Uniti sul tracciato del Circuit of the Americas.

#F1SPRINT CLASSIFICATION Verstappen romps to a third Sprint win of the season Norris wasn't far off catching Leclerc for third 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/ALs0pU5p7k — Formula 1 (@F1) October 21, 2023