F1 | Verstappen lancia l’allarme in vista del Canada: “Non ci aspetta un week-end semplice”

F1 Verstappen GP Canada – Livello d’allerta massimo per Max Verstappen in vista del prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In attesa di volare a Montreal, l’olandese non ha nascosto le proprie preoccupazioni in vista del fine settimana canadese, precisando come le caratteristiche del circuito intitolato a Gilles Villeneuve potrebbero complicare e non poco l’ottimizzazione del pacchetto RB20, soprattutto dopo le complessità emerse a Monaco. Una condizione che, unita al livello elevato di McLaren e Red Bull, rischia di rendere la gara in nord-America incerta ed emozionante.

Verstappen cauto in vista del Canada

“Dobbiamo aspettare e vedere. A Montreal avremo un nuovo asfalto e questo potrebbe riservare qualche sorpresa, ma dal nostro punto di vista non sarà il più facile dei week-end. Potrebbe andare meglio rispetto a Monaco, ma non sarà sempliice. Speriamo di avere una visione più chiara di cosa stiamo sbagliando. Dobbiamo capire dove stiamo commettendo degli errori”.