F1 | Racing Bulls risponde alle voci: “Soddisfatti di Ricciardo e Tsunoda”

F1 Racing Bulls – Nonostante le tante voci di mercato circolate nelle ultime settimane, Peyer Bayer ha ribadito la fiducia della Racing Bulls nei confronti di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. L’attuale CEO della squadra, interpellato sulle indiscrezioni di mercato in merito all’attuale line-up, ha escluso un interessamento del team verso altri piloti, rivelando come l’intero management sia soddisfatto non solo dei risultati ottenuti fino ad oggi, ma anche del mix che quest’ultima garantisce sul fronte talento ed esperienza. Qualcosa di assoluto spessore, considerando il piano di crescita per il medio e lungo periodo, che la compagine italiana proverà a ribadire anche in ottica 2025.

Racing Bulls e il punto di Ricciardo e Tsunoda

“Come squadra possiamo che essere molto contenti di entrambi i nostri piloti, ovvero Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. E onestamente non stiamo perdendo tempo a discutere di se e quando. Siamo focalizzati sul futuro e sul raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio campionato. Abbiamo una formazione molto formazione e siamo soddisfatti”.