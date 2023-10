F1 | Verstappen iridato in Qatar: il team radio tra lui e Horner al termine della Sprint [VIDEO]

F1 Sprint GP Qatar Verstappen – Vi riportiamo lo scambio di battute tra Christian Horner, Gianpiero Lambiase e Max Verstappen al termine della Sprint valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Grazie al secondo posto ottenuto nella mini-gara di ieri sera, l’olandese si è garantito i tre punti necessari per chiudere matematicamente ogni discorso relativo al campionato, suggellando nel migliori dei modi una stagione che l’ha visto dominare in lungo e in largo. Una serata da ricordare dove è stato premiato non solo dall’attuale Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ma anche da Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato di Formula One Group.

L’olandese, ricordiamo, ha provato ad inseguire la leadership della corsa di Oscar Piastri fino a poche tornate dalla conclusione, ma alla fine ha scelto – anche a causa di un leggero danno alla sua anteriore destra – di rinunciare all’impresa, accontentandosi quindi del secondo piazzamento e dei punti necessari per chiudere il campionato. Appuntamento alle 19.00 di questa sera per la gara vera e propria sul tracciato di Losail. Diretta non solo su Sky Sport F1 HD, ma anche su NowtV, mentre in differita si potrà vedere anche in chiaro su TV8.