F1 | Verstappen fa volare la Red Bull a Zeltweg: gli highlights delle qualifiche in Austria [VIDEO]

F1 GP Austria – Masterclass di Max Verstappen nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

L’olandese della Red Bull è riuscito a confermarsi al comando della graduatoria anche nelle tre manches di questo pomeriggio, ottenendo un crono difficilmente raggiungibile per tutti gli avversari. Una condizione di assoluto vantaggio che lo pone come favorito assoluto per la gara di domani pomeriggio.

In seconda posizione ha trovato posto Lando Norris, seguito da George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, autore di un’errore sul finale della Q3. Settimo Oscar Piastri, inizialmente terzo ma poi arretrato in griglia per track limits in curva 6, mentre a completare la top dieci hanno trovato posto Sergio Perez, Nico Hulkenberg ed Esteban Ocon. Appuntamento alle 14.00 di domani per la partenza di questo Gran Premio d’Austria.