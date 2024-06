F1 | GP Austria, gli highlights della Sprint al Red Bull Ring [VIDEO]

F1 Sprint GP Austria – Vi riportiamo gli highlights della Sprint valida per il Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una mini-gara non semplice, specialmente nella prima parte, Max Verstappen è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, confermandosi il favorito numero uno per questo week-end in programma al Red Bull Ring.

L’olandese si è lasciato alle spalle le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, comunque veloci e in grado di impensierire la leadership del Campione del Mondo in carica nella prima metà della competizione. Quarta posizione per George Russell, seguito da Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Sergio Perez, mai realmente in grado di giocarsela per le posizioni di vertice della classifica.

Completano la top dieci Kevin Magnussen e Lance Stroll. Appuntamento alle 14.00 di domani per la gara vera e propria di questo round mondiale sul tracciato del Red bull Ring.