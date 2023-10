F1 | Verstappen fa sua anche la seconda sessione di libere in Messico

F1 GP Messico prove libere 2 – Max Verstappen ha confermato lo stato di forma della mattina a Città del Messico e si è issato al comando della graduatoria generale dei tempi nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Messico, 19° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

L’olandese della Red Bull, nonostante un passo ancora non perfetto come al suo solito (stupisce l’usura delle gomme in configurazione gara), è riuscito a staccare un crono di 1’18″686, lasciandosi alle spalle di appena un decimo la McLaren di Lando Norris, ormai stabilmente impegnato nelle posizioni di vertice

Terzo tempo per Charles Leclerc, con una Ferrari apparsa competitiva in tutte le condizioni, seguito da un superbo Valtteri Bottas e dall’altra Red Bull di Sergio Perez, apparso finalmente veloce a bordo della RB19 (il messicano ha addirittura mostrato un ritmo superiore rispetto a quello del compagno di squadra).

Daniel Ricciardo, nonostante una forma ancora non perfetta, e Lewis Hamilton si sono classificati in sesta e settima posizione, mentre Esteban Ocon, Oscar Piastri e George Russell hanno ottenuto gli ultimi piazzamenti in top dieci. Da notare che la pioggia ha condizionato a fasi alternate l’attività del pomeriggio a Città del Messico. Appuntamento alle 19.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere all’Hermans Rodriguez prima della qualifica in programma alle 23.00, la quale si preannuncia incerta e probabilmente ricca di sorprese.