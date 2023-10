F1 | Ferrari, raccolta dati nelle prime libere in Messico

F1 GP Messico – Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quinto e il settimo tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Città del Messico.

53 giri. Leclerc e Sainz sono scesi in pista con gomme Proto ottenendo inizialmente 1’22”187 e 1’22”947. Poi sulla vettura dello spagnolo si è verificato un problema idraulico che lo ha costretto a rientrare ai box per ripristinare la vettura.

Charles al termine del proprio run è rientrato per montare gomme Soft e continuare a lavorare con poco carico di carburante per ottenere 1’20”297. Dopo nemmeno venti minuti in garage anche Carlos è tornato in pista, con gomme Soft, per ottenere 1’20”479. Nella parte finale della sessione Charles ha effettuato un long run con pneumatici Hard, imitato poco dopo anche da Sainz. Per i due a fin turno rispettivamente 30 e 23 giri.