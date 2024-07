F1 | Verstappen difende Perez: “Non è tutta colpa sua”

Da qualche settimana in casa Red Bull c’è la piena consapevolezza di aver perso la leadership tecnica, visto che McLaren sembra essere diventata la vettura più forte, anche se non la squadra migliore nel complesso. Mercedes poi si è avvicinata tutta d’un colpo, vincendo le ultime due gare, mentre la Ferrari arranca un po’ di più. Nel Gran Premio d’Ungheria, Verstappen vuole tornare a primeggiare, ma ha un pensiero anche per Sergio Perez, suo compagno di squadra, attualmente in una fase molto delicata della sua esperienza in Red Bull, ma anche di tutta la carriera. I rumors che lo vogliono fuori dalla squadra di Milton Keynes dopo la pausa estiva sono sempre più insistenti, e quindi il tre volte campione del mondo si schiera a difesa del suo compagno di squadra.

“Per un pilota è molto difficile essere costante quando si trova nel pieno di una situazione del genere – ha detto Max ai media in Ungheria. Non è giusto dare tutta la colpa a Checo, perché ultimamente è stato molto difficile anche per me sfruttare al massimo le potenzialità della macchina, e di questo il team ne è consapevole. Quando la vettura migliora, tutto diventa più prevedibile e senti come sia più facile da guidare, così da non dover superare sempre il limite”.