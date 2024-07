Ferrari | Leclerc loda Vasseur: “Dà equilibrio alla squadra e non ha paura di dirmi quando sbaglio”

Charles Leclerc è chiamato al riscatto in Ungheria. Il pilota della Ferrari viene da due zero consecutivi, con prestazioni davvero negative in Austria e a Silverstone, frutto di molteplici fattori che hanno fatto sì che non portasse a casa nemmeno un punto in gara. Il monegasco è apparso molto arrabbiato nelle ultime settimane, ci sta considerando lo step involutivo della Scuderia, ma ha trovato in Frederic Vasseur, suo team principal già in Alfa Sauber nel 2018 un punto di riferimento importante. Lo stesso vale anche per la squadra: il francese infatti è una sorta di equilibratore, e cerca sempre di non far travolgere dalle emozioni, siano esse negative o positive, tutti i componenti del team, e Charles ovviamente è compreso in questo discorso.

“Credo sia importante avere spirito autocritico cin Formula 1 – ha detto Leclerc alla BBC. Ci si trova spesso in una posizione nella quale le persone tendono ad essere d’accordo con te. In una squadra come la nostra la passione è così alta che nei momenti felici vivi un’emozione davvero travolgente, mentre quando viviamo periodi difficili, le sensazioni negative sono molto accentuate. In questo sport bisogna essere il più tranquilli possibile, e in questo Fred cerca di darci un equilibrio. Ogni volta che le cose non vanno ci fa ragionare così da non essere troppo delusi, mentre quando vinciamo ci aiuta a non essere troppo su di giri, riportandoci con i piedi per terra. Abbiamo un ottimo rapporto, non ha paura di dirmi quando sbaglio, è per me una persona molto importante da avere al mio fianco”.