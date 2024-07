F1 | Perez frena i rumors: “Sarò in Red Bull anche nel 2025”

Il momento complicato di Sergio Perez dà adito ovviamente ai rumors che lo vedrebbero fuori dalla Red Bull nel prossimo futuro, nonostante il contratto di due anni firmato qualche settimana fa. Pare esistano delle clausole che al momento Checo non sta rispettando, e per questo motivo le tante chiacchiere sul suo conto non sono certo bene auguranti per il messicano, il quale però nel corso del giovedì di Budapest ha voluto respingere i pensieri di chi pensa che sia in procinto di essere appiedato dalla squadra di Milton Keynes.

“E’ difficile spegnere i rumors – ha ammesso Perez ai media in Ungheria. Do il massimo mettendo tutto l’impegno possibili sia quando sono in pista che durante gli allenamenti e al simulatore, mi concentro quindi sulle cose importanti. Queste chiacchiere fanno molto più rumore quando sei in Red Bull, ma è il bello della sfida, ecco perché ho deciso di rinnovare. E’ difficile, mi toglie tutto ed è per questo che voglio continuare. Non sento maggiore pressione, perché le prossime due gare daranno lo stesso numero di punti di sempre: in fin dei conti, ho bisogno di fare bene per accumularne fino a fine stagione”.

“Non posso parlare del mio contratto, a Silverstone ho semplicemente detto che le prossime due gare saranno importanti per me, voglio solo andare in vacanza con il buon umore. Non mi riferivo ad altro, sono concentrato per fare un bel risultato, e state sicuri che sarò qui anche l’anno prossimo, non ci sarà nulla di diverso”.