F1 | Verstappen: “Correre a Le Mans? Solo quando verrà risolto il Balance of Performance”

Nel corso del weekend di Monaco, Max Verstappen è stato interpellato dai colleghi in conferenza stampa in merito a una sua eventuale partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, quella reale ovviamente. Dopo essere stato impegnato prima della gara di Imola in una competizione virtuale, nella quale ha corso di notte, il campione olandese è desideroso di partecipare anche alla gara Endurance più prestigiosa del motorsport, ma solo a determinate condizioni e sicuramente più in là con gli anni, visto che la sua concentrazione al momento resta totalmente sulla Formula 1. Una di queste riguarda il Balance of Performance, sempre al centro delle polemiche nel mondiale WEC.

“Non sei solo tu in macchina, devi lavorare insieme ai tuoi compagni di squadra per trovare il giusto compromesso con l’assetto – ha detto Max. Ho seguito tutto e ho fatto delle chiacchierate interessanti. Al momento però penso sia troppo presto per me per partecipare, anche con i nuovi regolamenti, perché credo vada risolta la questione del Balance of Performance tra le varie vetture. E’ una cosa incostante, non la trovo applicata nel modo corretto, e questo a Le Mans fa tutta la differenza del mondo, quindi è una cosa che va risolta. Credo ci sia bisogno di un peso medio o minimo da rispettare, però sì, mi piacerebbe correrci in futuro, è un evento incredibile”.