F1 | Leclerc: “Alonso merita il rinnovo, ma io non seguirò il suo esempio”

F1 Leclerc – Intervistato da Sky Sport, Charles Leclerc ha commentato il recente rinnovo di Fernando Alonso con l’Aston Martin fino ad almeno la stagione 2026 di Formula 1, sottolineando come l’iberico, per quanto mostrato negli ultimi tre anni, meriti di mantenere il proprio posto all’interno dello schieramento di partenza.

Grazie al suo talento, Alonso è riuscito a mostrare delle performance di assoluto livello, contribuendo in maniera ottimale alla crescita della compagine inglese. Un background che ha spinto la compagine capitanata da Lawrence Stroll a ribadirgli la propria fiducia per il medio e lungo periodo, nonostante la sua carta d’identità.

Leclerc, proprio in tal senso, ha ammesso che difficilmente la sua carriera in Formula 1 arriverà fino all’età di 43 anni, come ad esempio quella dell’iberico, visto che la sua intenzione – almeno ad oggi – è quella di cimentarsi anche in altre categorie, come ad esempio le gare di durata e quindi la 24 Ore di Le Mans.

Leclerc e il futuro in Formula 1

“Fernando è uno dei piloti più talentuosi della griglia e merita il suo posto in Formula 1, ma ci sono anche tanti altri giovani che meritano il loro posto. Non è facile trovare il giusto equilibrio. Io a 43 anni molto probabilmente non sarò in Formula 1, anche se mi piace parecchio questo sport. Voglio provare altre categorie, tra cui anche Le Mans, un circuito e un modo di correre che mi ha sempre affascinato”.