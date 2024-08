F1 | Verstappen: “Con Lambiase ci sono momenti di tensione, ma perchè vogliamo vincere”

F1 Verstappen In una chiacchierata concessa ai belgi di RTBF, Max Verstappen è tornato a parlare del rapporto di amore-odio con Gianpiero Lambiase, suo storico ingegnere di pista alla Red Bull.

Nell’intervista concessa a Gaetan Vigneron, il tre volte Campione del Mondo ha sottolineato come entrambi vivano con parecchia tensione i momenti concitati del weekend, ma solo perché condividono appieno l’aspettativa della vittoria. Secondo loro, la vittoria è un risultato che si può raggiungere solo con la perfezione, un aspetto che ovviamente li porta spesso a scontrarsi sulla gestione del fine settimana e dei momenti più delicati della stagione, come ad esempio quello che sta vivendo la scuderia campione del mondo con l’ultima RB20.

Verstappen spiega il rapporto con Lambiase

“Entrambi desideriamo la vittoria; non siamo qui per accontentarci del secondo o terzo posto. Tuttavia, non è possibile vincere ogni fine settimana. Siamo molto esigenti con noi stessi, ma è nella nostra natura, mentre altre persone sono diverse. Io aspiro alla perfezione, anche se è arduo raggiungerla costantemente, ma voglio impegnarmi per avvicinarmici il più possibile. Ci sono momenti di tensione, ma poi tutto si risolve perfettamente.