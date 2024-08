Formula 1 | Rosberg sceglie Antonelli per il futuro della Mercedes

Formula 1 Rosberg Antonelli – Con l’ufficializzazione di Carlos Sainz alla Williams è ormai chiaro che il prescelto per la sostituzione di Lewis Hamilton in Mercedes sarà Andrea Kimi Antonelli.

L’attuale portacolori della Prema in Formula 2, talento della Mercedes Academy e “figliol prodigo” di Toto Wolff, avrà la possibilità di approdare in Formula 1 al quarto anno di attività con le monoposto, bruciando di fatto le tappe come avvenne nel 2015 con Max Verstappen.

Una scelta chiara da parte del manager austriaco, che mira non solo a valorizzare lo Junior Team della compagine anglo-tedesca, ma anche a supportare uno dei talenti più brillanti del panorama mondiale. Sulla questione è intervenuto anche Nico Rosberg, evidenziando come la promozione dell’emiliano in Mercedes sia il passaggio corretto per la creazione di un team forte, giovane e capace, nel medio e lungo periodo, di ambire a obiettivi importanti.

Secondo il campione del mondo 2016, Antonelli è un talento di assoluto spessore, capace di esibirsi, ovviamente col tempo, allo stesso livello di Verstappen. Parole di apprezzamento importanti che confermano quanto Kimi sia ben considerato all’interno del paddock.

Rosberg e le voci sull’arrivo di Antonelli in Mercedes

“Al momento, la situazione non sta aiutando nessuno. Penso che Antonelli non abbia la macchina adatta per mostrare ciò di cui è capace in Formula 2. Sappiamo che a volte questo accade nelle categorie inferiori, anche se è un pò uno spreco. Sarebbe utile se potesse passare a una squadra come la Williams, così da dimostrare davvero il suo valore e iniziare a costruire la sua fiducia in vista di un possibile passaggio alla Mercedes. Kimi Antonelli ha corso nel mio team di go-kart quando era un ragazzino. È fenomenale, al livello di Max Verstappen. È davvero incredibile. Se fossi in Toto porterei Antonelli con me. D’altronde c’è George Russell a guidare il team e Kimi avrebbe la possibilità di crescere e di commettere degli errori. Sopporterei e supporterei questa fase della sua carriera”.