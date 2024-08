Formula 1 | Alpine, Famin ammette: “L’addio di Ocon? Scelta sensata per lui e per la squadra”

Formula 1 Alpine Ocon – Ormai ex Team Principal dopo l’ufficializzazione di Oliver Oakes a partire dal prossimo round di Zandvoort, Bruno Famin è tornato a parlare del divorzio tra Esteban Ocon e la Alpine, precisando come lo scontro verbale avvenuto a Monaco, a seguito del contatto con Pierre Gasly, abbia solo confermato la necessità di voltare pagina per entrambe le parti coinvolte.

Il vincitore del Gran Premio d’Ungheria del 2021, ormai in rotta di collisione con la squadra, aveva bisogno di trovare nuove sfide e ambizioni, soprattutto dopo le molte difficoltà affrontate in questo 2024. Allo stesso modo, la compagine francese cercava un pilota con un profilo diverso, magari più giovane e in grado di portare un’aria nuova all’interno della factory. Due situazioni chiare e limpide che, secondo Famin, hanno portato alla scelta di separare le strade a partire dal 2025.

Ocon, ricordiamo, ha già ufficializzato il passaggio in Haas per il prossimo anno, mentre Alpine è ancora alla ricerca di un pilota da affiancare a Gasly. Ad oggi, in pole position c’è Jack Doohan, ma attenzione a possibili colpi di scena dell’ultimo minuto, soprattutto dopo l’arrivo di Oakes al timone della squadra.

Famin sulla separazione tra Ocon e la Alpine

“Penso che fosse il momento giusto. Ogni situazione va valutata singolarmente e credo che questa separazione sia stata la scelta giusta per entrambe le parti. Sono contento che ci stiamo separando mantenendo una buona relazione. Non ci sono scontri o problemi. Sono sicuro che parleremo di Monaco, che è stata la parte visibile dell’iceberg. Era evidente che fosse il momento di cambiare per entrambe le parti. Abbiamo bisogno di dinamismo nel team, di cambiare e muoverci; non possiamo rimanere troppo stabili. Servono nuove idee e nuovi approcci. Un nuovo pilota porterebbe novità. E lo stesso vale per lui: avere un ambiente diverso gli permetterà di migliorare in alcuni aspetti. Sono sicuro al 100% che sarà positivo per tutti, anche per lui. È un po’ paradossale, ma da quando abbiamo deciso di separarci, la relazione è forse più tranquilla. Sono molto contento che qualche anno fa siamo riusciti a fornire una macchina vincente in Ungheria nel 2021. È stato un momento molto bello”.