F1 | Verstappen: “Al momento non abbiamo una vettura che ci permetta di vincere anche in questa stagione”

La Red Bull e lo stesso Max Verstappen rischiano di dover correre in difesa negli appuntamenti finali di questo campionato. La gara di Zandvoort, disputata lo scorso weekend, ha emesso un giudizio inequivocabile che mostra come la McLaren possa essere ritenuta – oramai senza alcun dubbio – la migliore monoposto presente in pista. Una situazione che può permettere a Lando Norris di dare seriamente la caccia al titolo, avendo un gap di 70 punti dal campione del mondo in carica da recuperare nelle ultime nove gare della stagione.

Verstappen, discutendo delle difficoltà della Red Bull che non vince una gara dallo scorso giugno, ha ammesso in tutta onestà come al momento la squadra anglo-austriaca non disponga di una vettura che possa permettergli di continuare a confermarsi campione. Ma al tempo stesso l’olandese non si è abbattuto, confidando nel lavoro del team per cercare di migliorare la prestazione.

“Se al momento abbiamo una vettura che ci permetta di puntare la vittoria anche quest’anno? Al momento non l’abbiamo, ma ci sono molte piste diverse in arrivo dove speriamo di poter fare meglio – ha dichiarato Verstappen, discutendo con i media nel giovedì di Monza, citato da Formula1.com – Non mi aspetto che i weekend siano sempre come Zandvoort. Penso che per noi non sia stato un gran weekend, siamo sempre stati un po’ troppo lenti e ora ci tocca trovare un migliore bilanciamento in macchina per essere più competitivi”.

L’olandese ha aggiunto: “È un periodo più difficile di quanto avremmo voluto, questo è certo, ma tutti stanno cercando di restare uniti e di migliorare. Stiamo lavorando duramente per trovare di nuovo prestazione. È stato un weekend difficile, ma abbiamo comunque ottenuto la seconda posizione, ma vogliamo di più: vogliamo vincere, o almeno lottare per una vittoria. A Zandvoort non è stato così, ma sono sicuro che possiamo essere più competitivi di quanto abbiamo mostrato”.

Verstappen poi, alla precisa domanda se McLaren e Norris possano dominare fino al termine della stagione, ha detto: “Potrebbe succedere, ma non è sotto il mio controllo. Cerco solo di controllare le cose che sono sotto il mio controllo. Posso solo migliorare la situazione con me stesso e la macchina, ottenendo un equilibrio migliore. Un equilibrio migliore ci aiuterebbe per migliorare le prestazioni della vettura”.

