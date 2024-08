F1 | Sainz non esclude un eventuale ritorno in Ferrari

Quella che vivrà in questo weekend sarà l’ultima Monza da pilota Ferrari così come tutte quelle altre gare che disputerà fino alla tappa finale di Abu Dhabi. Carlos Sainz si accinge a disputare l’ultima parte di campionato da uomo rosso prima dell’addio a Maranello e dell’approdo in Williams. Lo spagnolo, tra gli uomini mercato più chiacchierati di questi mesi, ha deciso di sposare il progetto tecnico della scuderia di Grove sottoscrivendo un contratto pluriennale.

Nonostante debba ancora iniziare l’avventura in Williams, Sainz parlando del futuro a lungo termine non ha escluso la possibilità di ritornare a guidare per la Rossa.

“Tornare in Ferrari un giorno? La Formula 1 mi ha insegnato che non si sa mai, ci sono così tanti esempi di piloti che vanno via e poi tornano – ha dichiarato Sainz, intervistato dal Corriere dello Sport – Mi mancano ancora anni di Formula 1, e io non escludo nulla. Poi c’è sempre quella cosa che quando lavori a Maranello ti entra dentro e te la porti in altre squadre e per il resto della vita: se sei un pilota Ferrari, sarai ferrarista per sempre”.

A precisa domanda su cosa lascerà Sainz alla Ferrari e viceversa, lo spagnolo ha risposto: “Parto da me: lascio quattro anni della mia vita in cui ho fatto il massimo per cercare di far crescere la squadra, e credo di esserci riuscito. La Ferrari mi lascia le prime vittorie in Formula 1, l’aver vissuto un’esperienza pazzesca, il ritrovarmi con una cultura sportiva e la percezione di un’energia dai tifosi che non si può spiegare, si sente sottopelle. Non lo dimenticherò mai”.

