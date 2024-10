F1 | Vasseur sul T-Tray: “Se cambi assetto tra qualifiche e gara allora stai barando!”

E’ molto duro Frederic Vasseur, team principal della Ferrari nelle interviste post qualifiche Sprint di Austin. Il capo della Scuderia di Maranello, dopo aver commentato le prestazioni di Leclerc e Sainz è stato stuzzicato in merito alla situazione T-Tray della Red Bull (QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO). Il francese ha detto chiaramente, senza troppi giri di parole che se la squadra di Milton Keynes avesse usato questo strumento davvero in regime di parco chiuso, allora avrebbe più che barato. Fred ha anche detto come secondo lui l’ala posteriore della McLaren a Baku fosse irregolare, e questo ha permesso a Piastri di difendersi dagli attacchi di Leclerc, vincendo alla fine la gara in Azerbaijan.

“Non conosco i dettagli di tutta la storia – ammette Vasseur. Senza dubbio non è assolutamente permesso cambiare l’assetto tra qualifiche e gara, e se dovesse essere successo è più che barare, sarebbe una cosa enorme. Penso che la FIA abbia la capacità di indagare e parlare con le persone coinvolte e capire se quello strumento aggiusta la macchina prima del weekend oppure se operano durante il fine settimana. Noi siamo al limite, però tornando all’ala posteriore McLaren di Baku, per me era illegale: se è un errore è una cosa, ma avere quell’apertura alare non è affatto consentito, ed è lo stesso discorso se cambi il set-up tra qualifiche e gara”.

“Io non voglio andare oltre il limite, non sto dicendo che la Red Bull sia colpevole, ma se lo fosse io non vorrei trovarmi in quella situazione. E’ difficile commentare la storia, non conosco cosa sia successo esattamente, bisogna distinguere tra voci e realtà, ma penso che la FIA possa parlare con molte persone del team o di chi lo ha lasciato per sapere esattamente cosa sia successo in passato. Senza dubbio se cambi l’assetto e progetti dei pezzi per cambiarlo tra qualifiche e gara allora non è affatto legale”.

