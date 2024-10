McLaren | Norris deluso: “Meritiamo di essere in questa posizione”

Venerdì piuttosto deludente per la McLaren, che a Austin non fa meglio del quarto posto con Lando Norris. Il primo e unico contendente al titolo piloti di Max Verstappen non ha avuto una giornata facile per via di qualche problema di bilanciamento e assetto sulla sua MCL38, per l’occasione leggermente rinnovata con qualche aggiornamento che però al momento non sembra stia dando i frutti sperati. Al contrario, il tre volte campione del mondo olandese ha chiuso in pole position, dando un segnale molto forte all’inglese in ottica titolo, e partirà quindi davanti a tutti nella Sprint Race di stasera.

“Non è andata troppo bene – ammette Norris. Il quarto posto vuol dire che non è stata una gran giornata: abbiamo sofferto con l’assetto e il bilanciamento. In realtà sono anche abbastanza contento, perché il mio giro è stato scioccante, poteva andare molto peggio. Non una qualifica terribile, ma nemmeno positiva, poteva andare peggio ma anche meglio. Non saprei cosa aspettarmi dal passo gara, spero di rimontare ma comunque credo che siamo nella posizione che più meritiamo in questo momento”.