F1 | Vasseur promette cambiamenti per il 2024

Un’altra stagione deludente, tante parole e pochi fatti con la scuderia di Maranello che fatica a lottare per la TOP 3 nel campionato costruttori. Tuttavia, il team principal della Ferrari, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, si è mostrato ottimista per quanto riguarda le prossime stagioni. Promesse che però richiedono tempo.

“A Maranello si lavora già per il 2024. Siamo ancora ai concetti filosofici per quanto riguarda la nuova monoposto. Dobbiamo trovare margini con cui i piloti possono guidare senza essere sempre al limite. Abbiamo davanti ancora molti mesi prima della scadenza. Abbiamo preso già circa 25 persone, ma ne cerchiamo ancora e nessuna di queste sta già lavorando a Maranello. Abbiamo ingaggiato un nome importante che dovrebbe iniziare a lavorare da gennaio 2025, ma stiamo cercando di anticipare i tempi. Diciamo che questa è diventata la parte principale del mio lavoro in Ferrari: creare buone relazioni e convincere la gente a trasferirsi. I primi che prendi sono i più difficili, poi gli altri vedendoli seguono a ruota”.

Vasseur ha sottolineato che è difficile ingaggiare i tecnici di altre squadre per via dei contratti e della lontananza da casa:

“I tecnici di livello hanno contratti pluriennali, è complicato portarli via ad altri team. E per noi c’è un’aggravante rispetto ai team britannici: lì i team sono vicini, se assumi qualcuno può restare nella stessa abitazione e i figli possono continuare a frequentare le stesse scuole. Se vogliamo che un ingegnere venga qui in Italia, prima dobbiamo convincere lui, poi la moglie e la settimana successiva i figli”.

Fu proprio per questo motivo che Adrian Newey rifiutò di passare in Ferrari.