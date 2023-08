F1 | L’Autodromo di Imola piange la scomparsa di Formulino

Con un bellissimo e commovente post pubblicato su Instagram, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ha comunicato la scomparsa di Arturo, per tutti “Formulino”, il gatto che era ormai la mascotte dell’autodromo e del paddock di Formula 1. Forse ricorderete di averlo visto in TV, una volta si presentò in area media e fece amicizia con Sebastian Vettel, il quale pur non amando i felini, disse: “Non mi piacciono i gatti, ma questo sì!”.

“È difficile trovare le parole giuste in momenti come questi”, si legge sul cominicato stampa dell’Autodromo di Imola.

“Dopo più di sedici anni il giorno che speravamo non arrivasse mai è arrivato, e il nostro amato Arturo ci ha lasciati. È come se una parte di noi fosse stata portata via con lui. Era un membro della famiglia Formula Imola, il primo ad arrivare all’apertura degli uffici e l’ultimo ad andarsene al tramonto, dopo aver timbrato il cartellino. La nostra mascotte, terapista e compagno di merende ha riempito di gioia le nostre giornate lavorative. Non c’è amante del Motorsport che non si ricorderà di lui, pronto ad accogliere chiunque arrivava all’edificio in direzione dell’autodromo. Ci mancherai più di quanto possiamo esprimere. Sarai sempre il nostro Formulino”.

Buon Ponte dell’Arcobaleno, Arturo!