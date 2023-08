F1 | Vasseur si esprime su Leclerc e Sainz

In un’intervista esclusiva concessa a: “La Gazzetta dello Sport”, Frederic Vasseur ha parlato di vari argomenti, tra i quali anche la differenza tra i suoi piloti. Charles Leclerc è in quinta posizione nel Mondiale piloti a quota 99 punti mentre Carlos Sainz, settimo, insegue a quota 92.

“Sono contento di loro? Si può sempre fare meglio come squadra e come piloti. Charles non si aspettava una stagione così e all’inizio ha spinto più del dovuto, adesso sembra aver accettato meglio la situazione. E’ un impulsivo, se qualcosa non va bene non si trattiene ma a volte è meglio prendere tempo e analizzare i dati con più calma. Carlos è molto costante ed è un buon riferimento per noi. Finora, se si guarda alle qualifiche, è stato più all’altezza di Charles rispetto al passato”.