RB, Ricciardo crede ancora di poter fare ottime cose

Il ritorno in F1 di Daniel Ricciardo al volante dell’AlphaTauri attualmente Racing Bulls non è stato finora dei più fortunati. Soprattutto in questo inizio di 2024 il pilota australiano sta dimostrando di soffrire particolarmente le prestazioni di Yuki Tsunoda, sia in qualifica – sul giro secco finora è sempre stato dietro e non di poco – sia in gara, con il giapponese a punti (7° e 10°) in Australia e a Suzuka, mentre l’ex pilota Red Bull e McLaren non ha fatto meglio del dodicesimo posto, nel GP di casa. Ciononostante Ricciardo crede ancora ampiamente in se stesso, allontanando qualsiasi ipotesi di licenziamento.

“Per come mi sento oggi penso di poter anche allungare il contratto con la Racing Bulls – le parole di Ricciardo riportate da GPBlog.com –. Mi è ritornato il piacere di guida, ovviamente non voglio correre tanto per farlo, voglio meritare il sedile e portare la squadra sempre più in alto. Se sono rientrato in F1 dopo pochi mesi è perché credo di poter tornare a lottare per le posizioni importanti, di poter vincere ancora. Ho questa convinzione. Non mi sento in una brutta situazione, né ho perso fiducia nei miei mezzi”.