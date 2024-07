Ferrari | Sainz e Leclerc soddisfatti a metà dopo le libere 3 a Budapest

Ferrari F1 GP Ungheria – Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il quinto e l’undicesimo tempo nella sessione conclusiva di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Carlos e Charles (33 giri), al pari di molti altri piloti, hanno atteso alcuni minuti prima di andare in pista e lo hanno fatto con gomme Soft che hanno tenuto per tutta la sessione lavorando unicamente in configurazione da qualifica. Sainz ha ottenuto 1’16”639 effettuando 16 giri, Leclerc ha centrato 1’16”803 percorrendo 17 tornate.



