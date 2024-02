Formula 1 | Steiner, bordata a Gene Haas sulla gestione della scuderia

Formula 1 Haas Steiner – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di Auto Motor Und Sport, Guenther Steiner ha raccontato i motivi che lo hanno portato a divorziare con la Haas dopo ben otto anni di convivenza, precisando come il nodo della questione sia stata la gestione economica e tecnica della compagine, ormai finita stabilmente nelle posizioni meno nobili dello schieramento. Secondo il Manager altoatesino, Gene Haas – nonostante i disastri degli ultimi due anni – non aveva alcuna intenzione di attuare dei forti investimenti dal punto di vista economico e strutturale, aspetto che ha creato una spaccatura insanabile tra i due.

Steiner e le incomprensioni con Gene Haas

“Volevo investire nella squadra, al contrario di lui. Avevamo semplicemente opinioni differenti su come strutturare il futuro della scuderia. Non è una critica alla squadra, ma una semplice descrizione della realtà. Il limite di budget ha cambiato il modo di lavorare e le vecchie strutture non funzionano più. Squadre come Williams, McLaren e AlphaTauri stanno investendo nelle proprie infrastrutture da almeno due anni e nella situazione in cui eravamo non potevamo certo aspettarci di tenere il passo. Ogni nuovo software, ad esempio, riduce il personale e ti aiuta ad abbassare i costi di gestione della squadra. Un gruzzoletto che sulla carta ti aiuta a sviluppare l’auto”.

Haas, la nuova struttura della squadra

Gene Haas, ricordiamo, ha promosso Ayao Komatsu al timone della scuderia statunitense, varando la strada della continuità rispetto a quella della rivoluzione totale (l’Ingegnere nipponico lavora all’interno della scuderia dal 2015, ovvero dall’anno di fondazione). Nuovo anche il Direttore Tecnico, visto che all’addio di Simone Resta ha seguito la promozione di Andrea De Zordo, ex capo progettista che lavorava sotto la gestione appunto di Resta.