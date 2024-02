F1 | Mercedes, Russell: “Avevamo una montagna da scalare vedendo le prestazioni Red Bull 2023”

Lo scorso anno, al termine della prima gara disputata in Bahrain, George Russell fu profetico. L’alfiere della Mercedes, commentando la prova fornita dalla RB19 che ottenne all’esordio la doppietta firmata Verstappen-Perez, pronosticò una stagione dominata letteralmente da Milton Keynes che dal suo punto di vista avrebbe vinto tutti gli appuntamenti. Russell ci è andato molto vicino, con l’unica battuta a vuoto Red Bull rappresentata dalla corsa di Singapore dove a trionfare è stata la Ferrari con Carlos Sainz.

Ora, quasi dodici mesi dopo quel pronostico, Russell ha sottolineato ancora una volta come Red Bull sia la netta favorita per la vittoria finale nella nuova stagione che scatterà tra sei giorni con la gara di Sakhir. Al tempo stesso l’inglese ha esternato soddisfazione per il passo mostrato dalla W15, monoposto che rappresenta un punto di rottura tecnica rispetto a quella precedente.

“È stato fantastico essere di nuovo in macchina, guidare la W15 per la prima volta, e sembra un passo nella giusta direzione – ha dichiarato Russell, citato da Formula1.com – Ma non possiamo nascondere che anche i nostri rivali hanno fatto un ottimo lavoro. Sappiamo che avevamo una montagna da scalare con la forma mostrata dalla Red Bull lo scorso anno. Superarli sarebbe una prova enorme, ma sicuramente la macchina è piacevole da guidare”.

Russell, completando il proprio discorso, ha detto: “Alla fine si tratta di tempi sul giro. La Red Bull sembra aver fatto ancora una volta un ottimo lavoro, sono i favoriti al 100%. La Red Bull, come da pronostico, sta avendo un grande slancio in questo momento. Hanno iniziato con il piede giusto questa era regolamentare”.