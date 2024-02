F1 Test | Alpine, Ocon – “Tre giorni di test sono pochi” 

Test F1 – Sessione di test completata anche per l’Alpine: più di trecento giri utili per testare la bontà della A524, la vettura che dovrà riportare la squadra francese al riscatto dopo un 2023 in salita. Nonostante qualche problemino di percorso – tra bandiere rosse ed interruzioni – gli animi di Esteban Ocon e Pierre Gasly sembrano essere positivi, ma pur sempre cauti.

Ocon – “Tre giorni di test sono pochi”

“Tutto sommato, sono stati tre giorni produttivi, forse i migliori da quando sono con la squadra. Sin dal primo giorno tutto è filato liscio, ogni operazione è proseguita senza intoppi. La vettura si è dimostrata affidabile e siamo riusciti a completare il nostro programma di test – ha spiegato Ocon – abbiamo migliorato la macchina progressivamente dal primo all’ultimo giorno, ma c’è ancora tanto lavoro da fare e sarà interessante esaminare tutti i dati per capire cos’altro possiamo fare. Tre giorni di test sono pochi per una nuova vettura, c’è ancora tanto da scoprire. Ringrazio tutta la squadra in pista, ad Enstone e Viry per le lunghe ore di lavoro spese durante l’inverno. Ora è tempo di correre”.

Gasly: “Per me è stato complicato”

Giornate più difficili per Gasly, che ha subito più di qualche interruzione durante il suo turno in pista sia nella seconda sia nella terza giornata di test.

“Abbiamo svolto diversi test durante questi tre giorni e ce ne restano pochi per analizzare tutti i dati e continuare la nostra comprensione del nuovo concept della vettura. E’ vitale conoscere a fondo tutto il nuovo pacchetto e capire come sfruttarlo al massimo. Per me è stato, a tratti, complicato, sopratutto perché abbiamo perso tempo prezioso in pista per ben due giornate: la bandiera rossa giovedì, poi nel pomeriggio di venerdì c’è stato un problema con un componente che si è staccato e abbiamo perso un paio di giri sul finale. Comunque, sono stati dei test produttivi per il team, questa è la cosa più importante. Sono impaziente per la prima gara”.