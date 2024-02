F1 Test | Sauber, Bottas: “Siamo pronti per la prima gara”

Test F1 – I test pre-stagionali in Bahrain hanno avuto un esito più che positivo per la Sauber. Ben trecentottanta giri completati per Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, più di due mila chilometri per far si che la C44 sia pronta allo scattare del semaforo verde tra meno di una settimana. Un piccolo problema, nella mattinata del venerdì, sembra poter fermare il finlandese, ma la bandiera rossa permette al team di poter riparare ai danni senza perdere ulteriore tempo.

Bottas: “Siamo pronti per la prima gara”

“La bandiera rossa ci ha fatto perdere un po’ di tempo. In più, alla fine, abbiamo fatto delle verifiche precauzionali e abbiamo perso ulteriore tempo, ma siamo comunque riusciti a terminare gli obiettivi più importanti. Siamo riusciti ad imparare molto sula C44 e ci sentiamo ragionevolmente pronti per la gara della prossima settimana. E’ comunque difficile valutare le reali performance e la competitività dei nostri avversari, ma abbiamo fiducia nei dati raccolti. Ora, resta solo da analizzare, imparare e migliorare prima della gara”.

Zhou: “Sapremo dove siamo solo dopo le qualifiche”

“Nell’ultimo giorno di test ci siamo concentrati sulle simulazione gara e siamo riusciti a completare la lunghezza di un intero gran premio. Siamo riusciti a completare in programma e a sperimentare con diversi set-up e configurazione, traendo le nostre conclusioni. E’ complicato poter valutare l’intero potenziale della vettura, specialmente quando è stata completamente rivoluzionata, ma continueremo a lavorare nei prossimi giorni per essere pronti per il primo weekend. In ogni caso, le reali performance e i nostri progressi rispetto agli avversari saranno quantificabili solo dopo la qualifica. Spenderemo questi ultimi giorni a cercare di migliorarci ancora”.