Formula 1 | Jordan apre al trasferimento di Verstappen in Mercedes

Formula 1 Verstappen Mercedes – Tiene banco la clamorosa indiscrezione di un possibile passaggio di Max Verstappen alla Mercedes a partire dalla stagione 2026 di Formula 1.

In una recente intervista rilasciata alla BBC, Eddie Jordan ha evidenziato la situazione di “incertezza” che si sta registrando all’interno della factory di Milton Keynes, sottolineando come i recenti addii di Adrian Newey e Jonathan Wheatley potrebbero spingere l’olandese a considerare una nuova fase per l’era della Formula 1 che inizierà tra due stagioni. Parole importanti e significative, pronunciate da un personaggio ben informato all’interno del paddock, nonché ex manager del “guru” britannico, attualmente vicino all’Aston Martin, che di fatto darebbero “voce” ai tanti rumors dell’ultimo periodo.

Dalla Germania, inoltre, è stata rilanciata l’indiscrezione secondo cui Max Verstappen sarebbe ormai convinto del progetto Mercedes e pronto a fare pressione per lasciare la Red Bull alla fine della prossima stagione. Un “matrimonio” che potrebbe concretizzarsi grazie alla presenza di diverse clausole legate alle prestazioni presenti nel suo contratto. Una situazione interessante che rischia di aprire degli scenari di mercato intriganti per il medio e lungo periodo.

Jordan e e i mal di pancia di Verstappen

“Le recenti turbolenze all’interno della Red Bull, insieme alle partenze di Adrian Newey e Jonathan Wheatley, non sono certo motivo di gioia per Max e suo padre. Inoltre, la Mercedes sembra aver superato le difficoltà e sta diventando sempre più competitiva. Per queste ragioni, non mi sorprenderebbe affatto vedere Max trasferirsi in Mercedes nel 2026.”