F1 | Super Norris in pole a Monza: “Sono molto contento, anche se nel secondo tentativo potevo fare meglio”

Nessuna sorpresa nelle qualifiche di Monza. Anche nel Tempio della velocità la McLaren si è dimostrata la monoposto da battere, con le vetture di Woking che hanno dominato la scena ottenendo la prima fila. Un ottimo lavoro quello effettuato dal team inglese che domani, vedendo anche le difficoltà riscontrate dalla Red Bull e da Max Verstappen, hanno un’ulteriore (grande) possibilità di accorciare il gap nel Mondiale costruttori.

Così come Lando Norris in quello piloti. L’inglese, autore anche quest’oggi della pole position, dopo quella ottenuta scorsa settimana a Zandvoort, deve cercare di portare a casa la massima posta in palio al termine di un weekend dove metterebbe ulteriore pressione ad un Verstappen costretto alla difensiva a causa di una RB20 lontana dal vertice.

“Fantastico aver ottenuto un’altra pole – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – Come ha detto Oscar, avere due macchine nelle prime due posizioni è un po’ una sorpresa vedendo la griglia così compatta. Ma chiaramente è una sorpresa positiva, complimenti al team che ha fatto un lavoro fantastico. Onestamente il mio non è stato un bel giro, il mio primo tentativo nel Q3 è stato buono ma nel secondo potevo fare meglio ma è stato sufficiente per la pole e sono molto contento”.

L’inglese, completando la propria analisi, ha poi aggiunto: “Aspettarmi lo stesso di oggi sarebbe perfetto, però come detto siamo stati tutti vicinissimi per tutto il weekend. Ho tanti piloti con macchine veloci alle mie spalle, per cui non mi aspetto una gara semplice. Come ha detto Russell ci sono tante incognite per la gara: degrado, asfalto e altro. Tanti punti interrogativi, però sicuramente ci saranno tante emozioni”.