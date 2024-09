F1 | Red Bull, Verstappen è settimo: “Il divario è enorme”

Monza – Schiacciante. Possiamo definirlo così il distacco di Max Verstappen dal pole man Lando Norris a Monza. Il pilota della Red Bull riesce a conquistare soltanto la settima posizione, nonostante la scia datagli dal compagno di squadra Sergio Perez con un tempo di 0.695s più lento rispetto alla McLaren. Un distacco ancor più clamoroso considerando che i primi sei – le McLaren, Ferrari e Mercedes – sono racchiuse in 0.140s di secondo. Una batosta importante per la Red Bull, che a Monza in qualifica non ne ha per mettersi davanti; per la prima volta quest’anno ci sono solo quaranta millesimi tra Sergio Perez e il compagno di squadra Max Verstappen. Peccato, però, che non sia stato il messicano ad avvicinarsi all’olandese nelle prime posizioni, quanto il contrario. Nulla può nemmeno il talento dell’olandese, costretto alla rimonta in gara per cercare di difendere la leadership in campionato.

Verstappen: “Tutto è peggiorato all’inizio del Q3, non so cosa sia successo”

“Purtroppo non è cambiato molto dallo scorso weekend, abbiamo ancora le stesse difficolta, non è cambiato nulla. E’ difficile trovare un buon bilanciamento della vettura. Onestamente ad un certo punto della qualifica mi sono sentito meglio, ma poi tutto è peggiorato all’inizio del Q3, non so cosa sia successo. Fino al Q2 andava tutto bene, poi nel Q3 qualcosa è cambiato e il divario è diventato enorme. Dobbiamo capire: abbiamo già i nostri problemi, ma nel Q3 ci è mancato totalmente il passo e abbiamo avuto troppo sottosterzo con entrambi i set e dobbiamo capire perché. Non mi aspetto sorprese per domani”.

